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Украинский эксперт признал Киев «банкротом»

Елена Прошина
17 минут назад

Эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк назвал Киев «банкротом». Он заявил, что власть может оказаться не в состоянии рассчитаться по своим внешним долгам. Об сообщает «Российская газета».

Украинский эксперт признал Киев «банкротом»
Фото: ReutersReuters

По словам эксперта, украинские облигации пользуются все меньшим спросом, несмотря на то, что проценты по ним увеличены. Степанюк подчеркнул, что ни одна страна не предоставляет столь высоких процентов.

При этом сама страна выполнить свои обязательства по ценным бумагам не сможет, а обязательства лягут на налогоплательщиков.

«Чтобы было понятно, процент - это то, что точно будут платить все украинцы. И таких процентов ни одна страна мира не даёт по своим ценным бумагам, только Украина», — подчеркнул Степанюк.

Отметим, что ранее правительство Украины одобрило проект бюджета страны на 2022 год с дефицитом в 3,5% и ростом ВВП в 3,8%. Вместе с тем эксперты все чаще предрекают в стране рост безработицы и банкротств.

В мире,Правительство Украины,"Российская газета",
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