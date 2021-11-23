Украинский эксперт признал Киев «банкротом»

Эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк назвал Киев «банкротом». Он заявил, что власть может оказаться не в состоянии рассчитаться по своим внешним долгам. Об сообщает «Российская газета».

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По словам эксперта, украинские облигации пользуются все меньшим спросом, несмотря на то, что проценты по ним увеличены. Степанюк подчеркнул, что ни одна страна не предоставляет столь высоких процентов.

При этом сама страна выполнить свои обязательства по ценным бумагам не сможет, а обязательства лягут на налогоплательщиков.

«Чтобы было понятно, процент - это то, что точно будут платить все украинцы. И таких процентов ни одна страна мира не даёт по своим ценным бумагам, только Украина», — подчеркнул Степанюк.