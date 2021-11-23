Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что позиция России является одной из причин, по которой его страну всё ещё не приняли в НАТО.

Кулеба посетовал на то, что в 2008 году, когда Украина поднимала вопрос о своём вступлении в Альянс, в Брюсселе заявляли, что при решении этого вопроса мнение никакой третьей стороны учитываться не будет.

"Эта позиция задекларирована на всех уровнях, но, к сожалению, на практике мы видим, что российский фактор играет свою роль", – приводит его слова «Обозреватель».