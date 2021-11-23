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На Украине за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса

RT на русском
39 минут назад

На Украине за сутки зафиксировано 12 729 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 достигло 3 353 136.

На Украине за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса
Фото: ReutersReuters

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Также за 24 часа в стране зафиксировано 720 смертей от коронавируса.

Всего с начала пандемии из-за COVID-19 в стране умерли 82 318 человек, 2 796 597 выздоровели.

Ранее стало известно, что власти Украины начали закупать кислород в Польше после остановки двух крупнейших заводов по производству медицинского газа.

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