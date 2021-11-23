На Украине за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса

На Украине за сутки зафиксировано 12 729 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 достигло 3 353 136.
Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
Также за 24 часа в стране зафиксировано 720 смертей от коронавируса.
Всего с начала пандемии из-за COVID-19 в стране умерли 82 318 человек, 2 796 597 выздоровели.
Ранее стало известно, что власти Украины начали закупать кислород в Польше после остановки двух крупнейших заводов по производству медицинского газа.