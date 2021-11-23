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Медведи съели гигантскую тыкву в Нидерландском зоопарке.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Пять малайских медведей из зоопарка Бургерс Зоо в Нидерландах полакомились «самой красивой тыквой страны» по версии местного чемпионата по выращиванию тыкв.

На кадрах можно увидеть, как звери кусают, облизывают тыкву, отрывают от нее кусочки, а также взбираются на овощ сверху и внутрь его. Стоит отметить, что огромную тыкву, весом более 635 килограмм вырастил фермер Герьян Путтенштейн в городе Везеп. Затем овощ привезли в местный ресторан, где он простоял какое-то время. Чтобы тыква не сгнила на глазах у посетителей, ее отправили в зоопарк в Арнеме на радость его четвероногим подопечным.

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