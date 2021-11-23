В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 73.45EUR 82.77
Войти в почту

Барбадос снимет королеву Елизавету II с поста главы государства

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Правительство Барбадоса планирует снять королеву Великобритании Елизавету II с поста главы государства в качестве символического шага, сообщает агентство Bloomberg.

Барбадос снимет королеву Елизавету II с поста главы государства
Фото: Ben Stansall/APBen Stansall/AP

«Это монументально, с нашей точки зрения. Это следующий шаг в нашем путешествии — перерезание пуповины, которая соединяет нас с Великобританией», — заявил Сулейман Бюльбюля, член комитета, созванного по вопросам политики.

Предполагается, что официальное снятие Елизаветы II с ее должности будет произведено 30 ноября. Генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мэйсон одновременно станет официальной главой государства в ранге президента страны.

Барбадос является президентской республикой, он находится на острове в группе Малых Антильских островов на востоке Карибского моря. Барбадос получил независимость от Великобритании в 1966 году, однако продолжает находится в составе британского Содружества наций.

Ранее Принц Гарри и Меган Маркл отказались от приглашения провести рождество с Елизаветой II.

В мире,принц Гарри,Елизавета II,Bloomberg,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители