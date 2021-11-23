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Премьер-министр Франции заразился COVID-19

Вечерняя Москваиещё 2
46 минут назад

Премьер-министр Франции сдал положительный тест на COVID-19
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Премьер-министр Франции Жан-Кастекс получил положительный результат теста на COVID-19.

— Его рабочий график будет скорректирован на ближайшие дни, чтобы он мог продолжать работу, находясь в самоизоляции, — отмечается в сообщении Agence France-Presse, которое ссылается на канцелярию премьера.

До этого положительный результат теста на коронавирус получила одна из двух дочерей Кастекса. Поэтому премьер-министру пришлось уйти на самоизоляцию. Отмечается, что Кастекс в понедельник, 22 ноября, принимал участие в совещании о ситуации на Гваделупе с представителями кабмина и парламентариями из этой заморской территории Франции по видеосвязи.

Кроме этого в этот день он посетил с визитом Брюссель, где встречался со своим бельгийским коллегой Александером Де Кроо.

22 ноября доктор медицинских наук Елена Малинникова объяснила, почему тесты на коронавирусную инфекцию могут показывать ложноотрицательный результат в первые дни болезни. Однако на третьи–восьмые сутки тестированию можно окончательно доверять.

В мире,France-Presse,
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