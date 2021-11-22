Меркель позвонила Тихановской

И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела в понедельник телефонный разговор с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина Германии Штеффена Зайберта. По его словам, стороны "обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в Белоруссии и сложной ситуации на границе с ЕС".

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Меркель также напомнила о неизменной поддержке белорусского демократического движения и подчеркнула, что руководство Белоруссии должно положить конец репрессиям против оппозиции и независимых журналистов, освободить заключенных и "начать серьезный диалог с обществом".