Четверо сирийских военных погибли при обстрелах боевиков

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что четверо сирийских военнослужащих погибли и один ранен в результате обстрелов боевиков в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама.
«В провинции Алеппо в результате артиллерийского удара боевиков со стороны населенного пункта Блинта по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Бала один сирийский военнослужащий ранен. Также в результате снайперских обстрелов, произведенных террористами из районов Кафер-Нуран и Кафер-Хани по позициям правительственных сил в районах населенных пунктов Кафер-Халаб и Урум-эс-Сугра, погибли двое сирийских военнослужащих», — приводит ТАСС слова Кулитя.
По его словам, один сирийский военнослужащий погиб в провинции Идлиб в результате снайперских обстрелов, еще один — в провинции Хама в результате обстрела из крупнокалиберного пулемета.
Ранее сообщалось, что террористы совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии.