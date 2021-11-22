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Четверо сирийских военных погибли при обстрелах боевиков

RT на русскомиещё 1
1 час назад

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что четверо сирийских военнослужащих погибли и один ранен в результате обстрелов боевиков в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама.

Четверо сирийских военных погибли при обстрелах боевиков
Фото: ReutersReuters

«В провинции Алеппо в результате артиллерийского удара боевиков со стороны населенного пункта Блинта по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Бала один сирийский военнослужащий ранен. Также в результате снайперских обстрелов, произведенных террористами из районов Кафер-Нуран и Кафер-Хани по позициям правительственных сил в районах населенных пунктов Кафер-Халаб и Урум-эс-Сугра, погибли двое сирийских военнослужащих», — приводит ТАСС слова Кулитя.

По его словам, один сирийский военнослужащий погиб в провинции Идлиб в результате снайперских обстрелов, еще один — в провинции Хама в результате обстрела из крупнокалиберного пулемета.

Ранее сообщалось, что террористы совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

В мире,ИТАР-ТАСС,
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