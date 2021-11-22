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Байден приготовился «распечатать» стратегический резерв нефти для снижения цен

Деловая газета "Взгляд"
37 минут назад

Президент США Джо Байден может 23 ноября объявить о начале товарных интервенций из стратегического резерва нефти, чтобы добиться снижения цен на топливо, действия будут выполнены совместно с другими странами.

Байден готовится «распечатать» стратегический резерв нефти
Фото: ReutersReuters

«Президент Джо Байден готовится уже во вторник объявить о выпуске на рынок нефти из национального стратегического резерва в координации с еще несколькими странами», – сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».

Согласно данным СМИ, это может произойти во вторник, 23 ноября. Велика вероятность того, что США в этом вопросе поддержку окажут Индия, Япония и Южная Корея.

Ранее сообщалось, что США начали усиленно скупать у России дизельное топливо. Стране продали четыре российских танкера с двумя миллионами баррелей дизельного топлива, изготовленного из природного газа. Объем стал максимальным с 2018 года.

В мире,Джозеф Байден,Bloomberg,РИА Новости,
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