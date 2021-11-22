«У нас нет альтернативы»: в Сербии признали зависимость от России

Глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич заявил об отсутствии альтернативы российскому газу, сообщает РИА «Новости».

Эти слова прозвучали в преддверии поездки президента Сербии Александра Вучича в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 25 ноября сербский лидер будет договариваться с российским руководством о цене, объемах и сроках действия нового договора на поставку газа.

Сейчас Сербия закупает газ из РФ по 270 долларов за тысячу кубометров, контракт истекает в конце года.

Вулетич признал, что в новый договор будет «включен элемент биржевой, рыночной цены», но, по его словам, рассчитанная таким способом цена в 530 долларов за тысячу кубометров для Белграда слишком высока.

«Думаю, что она не будет такой, слишком высока. Но все, что ниже 500 долларов, а тем более, около 450 долларов за тысячу кубометров, по моему личному мнению, нас бы полностью устроило», - отметил глава Газовой ассоциации Сербии.

По словам Вулетича, говорить о диверсификации закупок газа в Сербию от других поставщиков и наличии различных предложений на рынке «хорошо, но пока очень рано».