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«У нас нет альтернативы»: в Сербии признали зависимость от российского газа

Вероника Полынина
53 минуты назад

Глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич заявил об отсутствии альтернативы российскому газу, сообщает РИА «Новости».

«У нас нет альтернативы»: в Сербии признали зависимость от России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эти слова прозвучали в преддверии поездки президента Сербии Александра Вучича в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 25 ноября сербский лидер будет договариваться с российским руководством о цене, объемах и сроках действия нового договора на поставку газа.

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Сейчас Сербия закупает газ из РФ по 270 долларов за тысячу кубометров, контракт истекает в конце года.

Вулетич признал, что в новый договор будет «включен элемент биржевой, рыночной цены», но, по его словам, рассчитанная таким способом цена в 530 долларов за тысячу кубометров для Белграда слишком высока.

«Думаю, что она не будет такой, слишком высока. Но все, что ниже 500 долларов, а тем более, около 450 долларов за тысячу кубометров, по моему личному мнению, нас бы полностью устроило», - отметил глава Газовой ассоциации Сербии.

По словам Вулетича, говорить о диверсификации закупок газа в Сербию от других поставщиков и наличии различных предложений на рынке «хорошо, но пока очень рано».

«Объективно говоря, и специалисты это знают, сейчас и в ближайший период кроме российского газа Сербия не может получить других объемов», - сказал он.

В мире,Александр Вучич,Владимир Путин,РИА Новости,
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