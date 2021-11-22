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Лукашенко ответил на вопрос о едином президенте Союзного государства

Lenta.ruиещё 5
32 минуты назад

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обсуждает со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о едином президенте Союзного государства. Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналистов «Би-би-си», сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

Лукашенко ответил на вопрос о едином президенте Союзного государства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вопрос "один президент", "два президента" (...) Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда», — заключил глава республики.

Лукашенко подчеркнул, что подобная тема даже не стоит в повестке дня.

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Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал во время встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным, что в Минске «потеряли» план по реализации союзной программы по рынку связи. Он заявил, что на сегодняшний день подписаны оказались все программы интеграции, кроме одной.

4 ноября Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Главы государств утвердили 28 одобренных ранее программ интеграции, а также военную доктрину и концепцию миграционной политики.

В мире,Роман Головченко,Михаил Мишустин,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Правительство РФ,BBC News,
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