Киев поставил точку в вопросе поставок воды в Крым

Возобновление подачи воды с Украины в Крым невозможно, заявила украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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«Это запрещено законом и всеми возможными регуляторными актами. Это невозможно… Ни в каком случае не идет речь о подаче воды», - заявила Верещук журналистам, ее слова приводит РИА «Новости».

Она добавила, что украинская сторона хочет сделать так, чтобы «не было даже шансов на то, чтобы вода появилась».

Проблемы с водой в Крыму обострились после присоединения к России в 2014 году по итогам референдума. Киев перекрыл подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, которые покрывали около 85% потребностей полуострова.

Лето 2020-го года выдалось в Крыму особенно засушливым, и властям пришлось ввести ограничения водоснабжения для потребителей. В ряде городов, в том числе и столице полуострова, воду стали подавать по графику.