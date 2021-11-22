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Киев поставил точку в вопросе поставок воды в Крым

Вероника Полынина
41 минуту назад

Возобновление подачи воды с Украины в Крым невозможно, заявила украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Киев поставил точку в вопросе поставок воды в Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это запрещено законом и всеми возможными регуляторными актами. Это невозможно… Ни в каком случае не идет речь о подаче воды», - заявила Верещук журналистам, ее слова приводит РИА «Новости».

Она добавила, что украинская сторона хочет сделать так, чтобы «не было даже шансов на то, чтобы вода появилась».

Россия нашла воду для Крыма

Проблемы с водой в Крыму обострились после присоединения к России в 2014 году по итогам референдума. Киев перекрыл подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, которые покрывали около 85% потребностей полуострова.

Лето 2020-го года выдалось в Крыму особенно засушливым, и властям пришлось ввести ограничения водоснабжения для потребителей. В ряде городов, в том числе и столице полуострова, воду стали подавать по графику.

Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, направив на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.

В мире,Правительство РФ,РИА Новости,
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