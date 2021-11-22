В МИД Украины ответили на сообщения о наступательной операции на Донбассе

Украина не собирается проводить наступательных военных операций на Донбассе и работает над возобновлением Нормандского формата для мирного урегулирования конфликта. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
«РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта. Украина продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить Нормандский формат вместе с Германией и Францией как посредниками», — заявил глава МИД.
Также Кулеба призвал Россию принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их подрывать.
Напомним, что ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил о первом применении американского противотанкового ракетного комплекса Javelin в Донбассе. Оружие использовалось против ополченцев ЛНР и ДНР. Буданов подчеркнул, что вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar ПТРК станут существенным психологическим сдерживающим фактором для войск самопровозглашенных республик.