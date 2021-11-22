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«После Путина с Навальным»: Лукашенко назвал условие переговоров с оппозицией

Елена Прошина
51 минуту назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается вести диалог с лидерами оппозиции, в том числе и со Светланой Тихановской.

«После Путина с Навальным»: Лукашенко назвал условие переговоров с оппозицией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает BBC, он провел параллель с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, добавив, что если Кремль начнёт с ним переговоры, тогда и Минск пойдёт на такой шаг в отношении Тихановской.

«Я могу параллель провести. Вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой (Тихановской — прим. ред.) начну вести переговоры», — заявил Лукашенко.

При этом президент добавил, что считает Навального продажным человеком и уверен, что глава России Владимир Путин никогда не сядет с ним за стол переговоров. Кроме того, по мнению Лукашенко, представители белорусской оппозиции — предатели.

«Недавно в Литве озвучили цифры: около €400 тыс. обходится содержание одной из беглых, которая в Литве сидит... Это не оппозиция, это предатели. С ними мы никакого диалога и никаких переговоров вести не будем», — резюмировал Лукашенко.

Напомним, что ранее депутат парламента Литвы Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что содержание Тихановской, которая с августа 2020 года находится в Литве, обошлось бюджету балтийской республики более чем в 400 тысяч евро за год.

В мире,Светлана Тихановская,Ремигиюс Жемайтайтис,Алексей Навальный,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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