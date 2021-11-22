Лукашенко назвал условие для переговоров с Тихановской

"Я могу параллель провести. Вот как только [президент России Владимир] Путин с [Алексеем] Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой [Тихановской] начну вести переговоры", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что, с его точки зрения, "Навальный - это продажный человек и Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров". "Он не оппозиционер для Путина, он предатель интересов России", - отметил президент Белоруссии.