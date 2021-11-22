Россиянина обвинили в призывах захватить власть в Белоруссии

Прокуратура Минска направила в городской суд дело в отношении 21-летнего россиянина. По версии следствия, он размещал голосовые сообщения в Telegram «с целью нагнетания напряженности и конфликтности в обществе», сообщает RT.

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Россиянина обвиняют в «разжигании группой лиц социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, повлекших иные тяжкие последствия», а вместе с тем в «призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», выполненные при помощи интернета.

«Согласно материалам дела, Д. с 19 января по 21 мая 2021 года с помощью компьютерной техники в одном из Telegram-чатов с целью нагнетания напряжённости и конфликтности в обществе и государстве разместил не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера», — пояснили в прокуратуре.

В сообщении говорится, что обвиняемый создавал негативный образ руководства страны и возбуждал неприязнь к ним, а также «склонял граждан к запланированным противоправным действиям».