Американцы построят два блока АЭС на Украине

Украинский «Энергоатом» подписал два соглашения о сотрудничестве с американской компанией Westinghouse. В них говорится о строительстве двух блоков Хмельницкой АЭС по технологии АР1000. Трансляцию конференции «Атомные возможности для развития страны», на которой врио президента «Энергоатома» Петр Котин и глава Westinghouse Патрик Фрагман поставили свои подписи, ведет YouTube-канал украинской компании.

Фото: Public Domain / Wikimedia Public Domain / Wikimedia

Первый контракт предусматривает закупку услуг на проектирование энергоблоков, а второй — закупку необходимого оборудования. Такие контракты ранее анонсировал президент страны Владимир Зеленский в ходе своего визита в США.

Стороны подписали меморандум о реализации пилотного проекта строительства энергоблока на Хмельницкой АЭС и еще четырех блоков по технологии Westinghouse. Сумма инвестиций составляет до 30 миллиардов долларов.

В настоящее время на Украине действуют четыре атомные электростанции (15 энергоблоков), построенные еще в советские годы. Запорожская АЭС с шестью блоками является крупнейшей в Европе по мощности.

До 2015 года предполагалось, что строить третий и четвертый блоки Хмельницкой АЭС будет «Росатом», но на фоне конфликта между странами соглашение денонсировали. В феврале 2021 года Минэнерго Украины сообщило о планах построить два блока на Хмельницкой и один на Ровенской АЭС. Они должны будут заменить блоки, выводимые из эксплуатации.