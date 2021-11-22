Лукашенко заявил об угрозе войны с Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал донести до каждого поляка, что Минск не хочет противостояния с Варшавой.
«Надо в этом плане достучаться до поляков, до каждого поляка, и показать им, что мы не варвары, мы не хотим противостояния. Нам оно не нужно. Потому что мы понимаем: если мы тут палку перегнем, войны не избежать. А это будет катастрофой», - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Ранее белорусский президент рассказал о том, что Россия и Белоруссия проводят такие операции в области обороны и безопасности, которые «Западу и Евросоюзу не снились»