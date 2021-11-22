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Лидер "зеленых" Анналена Бербок может возглавить МИД ФРГ

ТАССиещё 1
59 минут назад

Cопредседатель германских "зеленых" Анналена Бербок может возглавить МИД ФРГ при будущем правительстве, а ее коллега по партии Роберт Хабек - новое министерство экономики и климата. Об этом сообщил портал Focus Online со ссылкой на предварительные договоренности, достигнутые в рамках коалиционных переговоров по правящей коалиции, которые продолжаются в понедельник.

Лидер "зеленых" Анналена Бербок может возглавить МИД ФРГ
Фото: ReutersReuters

Сейчас Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "зеленые" и либеральная Свободная демократическая партия вступили в решающую фазу переговоров о создании новой правящей коалиции, распределяются министерские посты, финализируется коалиционное соглашение. Как ожидается, следующим канцлером станет представитель СДПГ Олаф Шольц, Минфин возглавит лидер либералов Кристиан Линднер.

Focus Online отметил, что окончательно посты пока не распределены, консультации пока продолжаются.

В мире,Анналена Бербок,Кристиан Линднер,Олаф Шольц,Минфин,МИД,
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