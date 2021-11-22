Лидер "зеленых" Анналена Бербок может возглавить МИД ФРГ

Cопредседатель германских "зеленых" Анналена Бербок может возглавить МИД ФРГ при будущем правительстве, а ее коллега по партии Роберт Хабек - новое министерство экономики и климата. Об этом сообщил портал Focus Online со ссылкой на предварительные договоренности, достигнутые в рамках коалиционных переговоров по правящей коалиции, которые продолжаются в понедельник.