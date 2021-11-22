В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Экс-президента Армении Саргсяна вызвали на допрос в антикоррупционный комитет

Вечерняя Москва
38 минут назад

Бывшего президента Армении Сержа Саргсяна вызвали на допрос в антикоррупционный комитет. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил его адвокат Амрам Макинян.

Экс-президента Армении Саргсяна вызвали на допрос
Фото: Скриншот видео Первого каналаСкриншот видео Первого канала

По его словам, Саргсян приедет на допрос в качестве обвиняемого.

— Только что получил оповещение от начальника управления антикоррупционного комитета Мушегяна, что второй президент Армении Серж Саргсян вызван на допрос в качестве обвиняемого. Весь комизм ситуации состоит в том, что в течение 3,5 лет после изучения показаний Сильвы (Амбарцумян — прим. «ВМ») сегодня решили, что она дала взятку и Сержу Саргсяну, — написал адвокат на своей странице в Facebook.

Макинян напомнил, бывшего главу Армении допрашивали по делу о взяточничестве еще два года назад. Тогда он проходил по делу в качестве свидетеля.

Амбарцумян фигурирует и в другом деле, по которому проходит еще один экс-глава страны Роберт Кочарян. Предпринимательница обвинила бывшего президента в использовании должностных полномочий. При этом по версии следствия, сама бизнесвумен передала Кочаряну взятку в размере около 3 миллионов долларов.

Уголовное преследование в отношении Кочаряна прекратилось в начале апреля 2021 года. При этом мера наказания в виде залога в размере более 4 миллионов долларов осталась неизменной.

28 июля 2018 года суд арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Роберт Седракович Кочарян был президентом Республики Армения с 1998 по 2008 год.

В мире,Роберт Кочарян,Серж Саргсян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители