Украинцы попались на перевозке мигрантов в Литве

Двоих граждан Украины задержали 21 ноября в Литве за перевозку нелегальных мигрантов. Один был остановлен в Шальчининкайском, а другой - в Вилкавишкском районе, сообщает Delfi.ru.

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В Службе охраны госграницы при МВД Литвы заявили, что в обоих случаях украинцы перевозили в своих машинах с польскими номерами по семь беженцев.

Уточняется, что в первом случае пограничники остановили автомобиль Toyota Prius с регистрационными знаками Польши, в котором находился водитель и семеро мигрантов.

Во втором случае гражданин Украины также вез семерых нелегалов на машине марки Dacia Lodgy с польскими номерами.

По данным пограничников, украинские граждане задержаны, мигранты провели ночь на заставах.

Ранее 11 ноября несколько человек задержали в Литве при попытке перевезти в Польшу нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, попавших на территорию балтийской республики через Белоруссию. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Кестутис Ланчинскас.