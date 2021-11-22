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Эксперты рассказали, как украинские пограничники следят за соцсетями россиян

Газета.Ru
54 минуты назад

Эксперты рассказали, что украинские пограничники могут следить за соцсетями россиян, чтобы находить и заносить в «черный список» людей, посетивших Крым. Об этом пишет газета »Известия».

Украинские пограничники начали следить за соцсетями россиян
Фото: ReutersReuters

По словам специалиста в области безопасности и криминалиста Дмитрия Борощука, Украина использует специальные нейросети, которые мониторят весь контент соцсетей с тегами из Крыма и заносят граждан России в 'черный список».

«Люди выкладывают фото с геометками, которые парсятся программным обеспечением и соотносятся с отдельным человеком. То есть если мы имеем ключевые слова «Крым», «Ялта» и понимаем, что пользователь — подданный того или иного государства, можно сделать соответствующий вывод», — рассказал Борощук.

Эксперт в области информационной безопасности Георгий Мазохин считает, что нужную информацию о местоположении Украина получает через фотографии в соцсетях, через EXIF-метаданные и координаты, где был сделан снимок.

Ранее петиция радикала Сергея Стерненко о запрете въезда в Украину граждан России набрала необходимые 25 тыс. голосов, теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

В мире,Владимир Зеленский,газета "Известия",
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