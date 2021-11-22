Киев дал обещание по поводу Nord Stream 2 и «северного оружия»

Киев, Еврокомиссия и ряд европейских стран считают, что для российского газопровода «Северный поток-2» не должно быть никаких исключений из законодательства ЕС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
«Украина вместе с рядом стран ЕС и Еврокомиссией настаивает, что "Северный поток-2" должен быть полностью подчинен не только духу, но и букве Третьего энергетического пакета ЕС», — сказал министр иностранных дел. По его словам, Киев вместе с Европой пытаются не допустить того, чтобы Москва смогла осуществить превращение проекта «Северный поток - 2» в «северное оружие».
Как считает украинский дипломат, Киев вместе с европейскими партнерами существенно затормозил реализацию проекта и выиграл много времени для «лучших условий по противостоянию с Россией». Кулеба подчеркнул, что видит усилия юристов и лоббистов РФ, которые якобы пытаются найти щели в европейском законодательстве и создать какие-то особые условия для трубопровода.
Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что у Киева все еще есть большие шансы не допустить запуск «Северного потока-2» на полную мощность. Макогон подчеркнул, что у украинской стороны «есть видение, как бороться дальше».