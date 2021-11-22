Киев дал обещание по поводу Nord Stream 2 и «северного оружия»

«Украина вместе с рядом стран ЕС и Еврокомиссией настаивает, что "Северный поток-2" должен быть полностью подчинен не только духу, но и букве Третьего энергетического пакета ЕС», — сказал министр иностранных дел. По его словам, Киев вместе с Европой пытаются не допустить того, чтобы Москва смогла осуществить превращение проекта «Северный поток - 2» в «северное оружие».