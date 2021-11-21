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Для лечения Саакашвили потребуются психолог и психиатр

Lenta.ru
44 минуты назад

Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что в процессе лечения политика может потребоваться помощь психолога и психиатра. Его слова приводит «Интерфакс».

Для лечения Саакашвили потребуется психиатр
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я считаю, что необходимо подключить психолога и психиатра», — выразил он мнение после посещения Саакашвили в военном госпитале в Гори, куда он был ранее переведен из тюремной больницы.

Также медик допустил, что может потребоваться помощь специалистов из-за рубежа для оценки состояния экс-лидера Грузии. «Угрозы пока существуют, не могу сказать, что опасность миновала и все хорошо. Нужно наблюдать и смотреть, что и как будет», — сказал он.

Личный врач Саакашвили оценил его состояние после голодовки

Сейчас Саакашвили продолжает лечение, отмечается общая слабость, головная боль, играет давление. Кипшидзе также рассказал, что ервый день процесса восстановления после голодовки прошел нормально, но врачи обеспокоены неврологией, в ближайшие дни планируется приезд неврологов.

«У таких больных, как вы знаете, имеется посттравматический синдром, который подлежит определенному и очень сложному лечению и реабилитации», — отметил Кипшидзе.

В госпитале бывший грузинский президент чувствует себя спокойнее, чем в тюремной больнице, благодарен врачам госпиталя и считает, что разница между госпиталем и тюремной больницей большая.

Ранее Кипшидзе заявил, что для полного восстановления экс-лидеру необходимо находиться в гражданской клинике несколько месяцев. По его словам, у Саакашвили имеются проблемы неврологического характера, поэтому сложно прогнозировать, как будет восстанавливаться организм.

18 ноября Саакашвили упал в обморок на встрече с адвокатами. На следующий день министр юстиции предложил отправить политика в военный госпиталь в Гори.

В мире,Михаил Саакашвили,Интерфакс,
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