«Это только начало»: В Польше заявили о масштабной дестабилизации ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что впервые после окончания холодной войны Европе грозит дестабилизация ситуации. Об этом политик сообщил в видеообращении к Евросоюзу, опубликованном в Facebook.

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По словам Моравецкого, на польско-белорусской границе сейчас идет гибридная война. Эту войну объявил Евросоюзу белорусский лидер Александр Лукашенко при поддержке президента России Владимира Путина, сказал польский премьер.

Он отметил, что это не миграционный кризис, а политический, созданный с целью дестабилизировать ситуацию в Европе впервые после окончания холодной войны 30 лет назад.

Варшава, как сказал Моравецкий, предоставила достаточно доказательств того, что белорусский режим привозит мигрантов к границе, чтобы затем перевезти их в Западную Европу. Политик предостерег остальные европейские страны, что в будущем они могут оказаться на месте Польши.

Давление Лукашенко и Путина уже ощущается в Европе, заявил Моравецкий, отметив, что каждый европеец уже много платит за взлетевшие цены на энергоносители, вызванные резким уменьшением поставок газа в европейские страны.

«Это только начало… Диктаторы не остановятся… Но Польша не поддастся шантажу и мы сделаем все, чтобы остановить зло, угрожающее Европе», - подытожил премьер министр Польши.