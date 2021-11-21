«Тошнотворное» видео из кухни «Макдоналдса» поразило соцсети

Сотрудник зарубежной точки сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» опубликовал в TikTok видео из рабочей кухни, которое вызвало бурное обсуждение в интернете.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пользователь с никнеймом zaezae1098 регулярно выкладывает в соцсети видео о том, как готовят те или иные блюда. В выложенном ролике мужчина показал, как изготовляется сэндвич «МакРиб».

Комментаторы обратили внимание на то, что замороженное мясо имеет непривлекательный вид и похоже на пенопласт, а бытовая техника в кухне грязная.

При этом женщина, которая так же работает в «Макдоналдс», утверждает, что никогда не видела более грязной печи, чем на видео.

«Никогда в жизни не заказывала «МакРиб». После этого видео я благодарю за это все свои счастливые звезды», — написал один из пользователей.

У другого «началось расстройство от просмотра».

«МакГадость», — заявил третий.

Однако, судя по комментариям, не всех просмотр такого видео остановит от покупки

«Выглядит тошнотворно. Дайте два», — написал подписчик.

Его поддержали, напомнив, что ждать от фастфуда высокого качества не стоит.