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«Тошнотворное» видео из кухни «Макдоналдса» поразило соцсети

Ювелина Бернст
24 минуты назад

Сотрудник зарубежной точки сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» опубликовал в TikTok видео из рабочей кухни, которое вызвало бурное обсуждение в интернете.

«Тошнотворное» видео из кухни «Макдоналдса» поразило соцсети
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пользователь с никнеймом zaezae1098 регулярно выкладывает в соцсети видео о том, как готовят те или иные блюда. В выложенном ролике мужчина показал, как изготовляется сэндвич «МакРиб».

Комментаторы обратили внимание на то, что замороженное мясо имеет непривлекательный вид и похоже на пенопласт, а бытовая техника в кухне грязная.

При этом женщина, которая так же работает в «Макдоналдс», утверждает, что никогда не видела более грязной печи, чем на видео.

«Никогда в жизни не заказывала «МакРиб». После этого видео я благодарю за это все свои счастливые звезды», — написал один из пользователей.

У другого «началось расстройство от просмотра».

«МакГадость», — заявил третий.

Однако, судя по комментариям, не всех просмотр такого видео остановит от покупки

«Выглядит тошнотворно. Дайте два», — написал подписчик.

Его поддержали, напомнив, что ждать от фастфуда высокого качества не стоит.

«Вернитесь в реальность, народ. «МакРиб» крутой!» — посоветовал любитель фастфуда.

В мире,McDonald's,
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