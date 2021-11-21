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Полиция применила слезоточивый газ против протестующих из-за COVID-19 в Брюсселе

Газета.Ruиещё 1
30 минут назад

Бельгийская полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста в Брюсселе, а те в ответ начали устанавливать баррикады. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Протестующие выступают против новых ограничительных мер, вводимых для борьбы с распространением коронавируса. Сейчас для входа в рестораны, кинотеатры и спортивные клубы требуются так называемые коронавирусные сертификаты (COVID pass), а в ближайшее время власти планируют расширить их использование.

Кроме того, снова введено обязательное ношение в помещениях защитных масок для всех жителей старше десяти лет. Бельгийский бизнес обязали, насколько возможно, перевести сотрудников на удаленную работу, минимум на четыре дня в неделю. Также отменены корпоративные мероприятия.

На улицы Брюсселя вышли порядка порядка 35 тысяч демонстрантов. Акция, согласованная городскими властями, стартовала у Северного вокзала бельгийский столицы и вызвала серьезные заторы на дорогах. Из-за этого полиции пришлось перекрыть сразу несколько улиц и тоннелей в центре города.

Накануне протесты против ограничительных мер из-за COVID-19 прошли в городе Роттердам в Нидерландах. Трое участников беспорядков получили огнестрельные ранения.

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