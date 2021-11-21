Американцев рассмешило фото «российского военного» в метро

Пользователей американской социальной сети Reddit повеселило фото из метро Санкт-Петербурга.
На фотографии запечатлен мужчина в камуфляжной одежде с каской с двуглавым орлом. На одежде две нашивки – на одной написано «Вежливые люди», а на другой изображен скорпион. У мужчины грустно-злобный вид.
Под публикацией можно увидеть следующие комментарии: «Киборг Иван едет на задание», «Он опоздал на утренний поезд на Украину».
«Каждое утро. Просыпаешься. Садишься в метро. Едешь на войну. Вечером возвращаешься. Пьешь водку. Ужинаешь. Идешь спать», - написал один из пользователей
Другой прокомментировал: «Извини, Иван, Т-34 закончились, придется ездить на войну на метро».
Кто-то увидел в его глазах «ад», а кто-то прочел там вопрос: «Вы сказали что-то против российского государства?»
Также прозвучало мнение, что герой символизирует «посттравматическое стрессовое расстройство».
Многие прозвали мужчину «русским терминатором»