Американцев рассмешило фото «российского военного» в метро

Пользователей американской социальной сети Reddit повеселило фото из метро Санкт-Петербурга.

Фото: Reddit Reddit

На фотографии запечатлен мужчина в камуфляжной одежде с каской с двуглавым орлом. На одежде две нашивки – на одной написано «Вежливые люди», а на другой изображен скорпион. У мужчины грустно-злобный вид.

Под публикацией можно увидеть следующие комментарии: «Киборг Иван едет на задание», «Он опоздал на утренний поезд на Украину».

«Каждое утро. Просыпаешься. Садишься в метро. Едешь на войну. Вечером возвращаешься. Пьешь водку. Ужинаешь. Идешь спать», - написал один из пользователей

Другой прокомментировал: «Извини, Иван, Т-34 закончились, придется ездить на войну на метро».

Кто-то увидел в его глазах «ад», а кто-то прочел там вопрос: «Вы сказали что-то против российского государства?»

Также прозвучало мнение, что герой символизирует «посттравматическое стрессовое расстройство».