В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Американцев рассмешило фото «российского военного» в метро

Ювелина Бернст
10 минут назад

Пользователей американской социальной сети Reddit повеселило фото из метро Санкт-Петербурга.

Американцев рассмешило фото «российского военного» в метро
Фото: RedditReddit

На фотографии запечатлен мужчина в камуфляжной одежде с каской с двуглавым орлом. На одежде две нашивки – на одной написано «Вежливые люди», а на другой изображен скорпион. У мужчины грустно-злобный вид.

Под публикацией можно увидеть следующие комментарии: «Киборг Иван едет на задание», «Он опоздал на утренний поезд на Украину».

«Каждое утро. Просыпаешься. Садишься в метро. Едешь на войну. Вечером возвращаешься. Пьешь водку. Ужинаешь. Идешь спать», - написал один из пользователей

Другой прокомментировал: «Извини, Иван, Т-34 закончились, придется ездить на войну на метро».

Кто-то увидел в его глазах «ад», а кто-то прочел там вопрос: «Вы сказали что-то против российского государства?»

Также прозвучало мнение, что герой символизирует «посттравматическое стрессовое расстройство».

Многие прозвали мужчину «русским терминатором»

В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители