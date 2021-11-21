Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину

Белоруссия возобновила экспорт электроэнергии на Украину. Об это сообщило Министерство энергетики республики в Telegram.
Поставки были возобновлены 21 ноября. Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом, уточнили в ведомстве.
По данным «Укрэнерго», на утро 21 ноября объемы импортируемой энергии составляют 415 мегаватт в час.
Минск прекратил коммерческие поставки на Украину с 18 ноября и заявил, что в дальнейшем будет рассматривать экспорт «с учетом технических возможностей». По данным СМИ, причиной стало автоматическое отключение первого энергоблока БелАЭС.