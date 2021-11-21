Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину

Белоруссия возобновила экспорт электроэнергии на Украину. Об это сообщило Министерство энергетики республики в Telegram.

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Поставки были возобновлены 21 ноября. Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом, уточнили в ведомстве.

По данным «Укрэнерго», на утро 21 ноября объемы импортируемой энергии составляют 415 мегаватт в час.