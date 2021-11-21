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Хаос в аэропорту из-за случайного выстрела показали на видео

Александр Кузьмин
49 минут назад

В международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта (США) случайный выстрел из огнестрельного оружия вызвал панику среди находящихся в здании воздушной гавани людей. Об этом сообщает телеканал FOX 5 Atlanta.

Инцидент произошел в субботу, 20 ноября. Случайный выстрел произошел около главного контрольно-пропускного пункта, уточнили в полиции. При этом представители аэропорта в Twitter заявили, что речи об активной стрелке нет. Там также отметили, что опасности для пассажиров и сотрудников аэропорта нет. Расследование инцидента продолжается.

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