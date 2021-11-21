Знаменитый певец рассказал, как предотвратил Третью мировую войну

Британский музыкант Джеймс Блант рассказал, как предотвратил ядерную войну НАТО и России. Во время службы в армии он отказался выполнять приказ генерала об уничтожении российских десантников на аэродроме Приштина в сербском автономном крае Косово и Метохия. Об этом сообщает Daily Express.

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Блант служил в составе НАТО во время войны в Косово в 1999 году. Однажды ему приказали захватить аэродром в Косово, но русские прибыли туда первыми.

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«Мне было дано прямое указание подавить около 200 россиян, которые там находились. Я был командиром отряда, за нами находились бойцы парашютного полка, явно готовые к бою. Прямой приказ генерала Уэсли Кларка, заключался в том, чтобы подавить российских военных. Он использовал несколько слов, которые показались нам необычными. Например, в рации прозвучало «уничтожить» (destroy), - рассказал музыкант.

Блант назвал ситуацию «безумной». Он решил, что у приказа больше политической, нежели военной подоплеки, поэтому отказался выполнять его. Нападение на российских солдат могло привести к полноценному конфликту.

На помощь Бланту вовремя пришел другой генерал - Майк Джексон. Он заявил, что не хочет, чтобы его «солдаты несли ответственность за начало третьей мировой войны».

«Он сказал, почему бы всем нам не успокоиться, и просто окружить аэродром», — добавил музыкант.

Блант отметил, что отказался бы стрелять по россиянам даже под угрозой трибунала. По его словам, необходимо было предотвратить вооруженное столкновение, которое могло закончиться ядерной войной.

Джеймс Блант добился международного успеха, выпустив свой дебютный альбом «Back to Bedlam» в 2004 году. До этого он был офицером-разведчиком полка лейб-гвардии британской армии.