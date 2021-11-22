«Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ используют как «трубы» для вбросов против России. В качестве примера он привел статью американского агентства Bloomberg, которое сообщило о якобы готовящемся вторжении России на Украину. По мнению Пескова, такие вбросы прикрывают планы Украины по силовому возвращению Донбасса. В СВР также напомнили, что подобная ситуация наблюдалась перед атакой войск Грузии на миротворцев в Южной Осетии.

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Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что в последних публикациях западных СМИ Москва видит спланированную информационную компанию. По оценкам Кремля, Россию за рубежом пытаются представить как сторону, которая мешает мирно разрешить конфликт на востоке Украины.

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"Для вбросов используется в качестве, скажем так, трубы, Bloomberg. Некоторые американские газеты активно в этом участвуют. Нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве", - сообщил Песков.

Он пояснил, что это Киев, а не Москва последнее время подозрительно наращивает военные силы на линии разграничения с самопровозглашенными республиками Донбасса. Песков отметил, что в этом Украине "помогают".

"Киеву поставляют значительное количество вооружений, включая современное и высокотехнологичное", - сказал представитель президента РФ, уточнив, что поставками занимаются страны НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в конце июня заявила, что США подготовили резервные средства на случай "дальнейших посягательств со стороны России на Украине".

Песков, в свою очередь призывал США и союзников прекратить "накачивать Украину" оружием, "тем самым окрыляя Украину на безумные действия".

По его мнению, "о необычной военной активности" России у украинских границ говорят те, "кто сам пригнал свои вооруженные силы из-за океана". Песков также говорил, что желание Украины силой решить проблему Донбасса повлечет серьезные последствия. "Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот чего добивается Украина", - указал он.

Что касается российской стороны, Песков 22 ноября вновь заявил, что перемещения войск внутри страны "ни для кого не представляют угрозы". При этом он не прокомментировал, действительно ли российские войска стягивают к украинским границам.

Пресс-секретарь пояснил, что это - "вопрос для военных". Пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) со своей стороны уточнило, что провокационная политика США и Евросоюза укрепляет у Украины "чувство вседозволенности и безнаказанности".

"Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда (президент Грузии) Михаил Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось", - предупредили в российской разведке.

Западные СМИ начали писать, что Россия, якобы, стягивает силы к границам Украины, в начале ноября. По сведениям зарубежной прессы, Москва перемещала военных не только к российско-украинской границе, но и к границе с Украиной дружественной России Белоруссии.

Накануне о планах России атаковать Украину сообщили источники Bloomberg. По данным агентства, США поделились с европейскими союзниками разведданными, в том числе картами, на которых показано наращивание российских войск и артиллерии. По версии агентства американская разведка считает, что это связано с подготовкой "к быстрому крупномасштабному вторжению в Украину" сразу с нескольких направлений. Как предполагают в США, российские войска могут пересечь границу Украины с трех сторон: со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.

Половина тактических групп, предположительно, уже находится на позициях. По оценке источников Bloomberg, Москва может бросить в наступление до 100 тысяч человек. Для этого Россия, якобы, призвала десятки тысяч резервистов "в масштабах, беспрецедентных с постсоветских времен". Как считают американцы, Россия рассматривает возможность вторжение на Украину в начале 2022 года.

С другой стороны, глава разведки Украины Кирилл Буданов 20 ноября сказал, что военная операция России может начаться в конце января—начале февраля. Источник телеканала CBS News ранее утверждал, что вероятность вторжения России зависит от погоды - угроза возрастает по мере похолодания.

По мнению главы украинской разведки, сейчас Россия якобы провоцирует митинги на Украине и пытается "доказать, что наше правительство предает народ". По словам Буданова, если таким путем сменить власть на Украине не удастся, "в дело вступит армия".

Буданов считает, что Россия стянула к границе 92 тысячи солдат. Он добавил, что первыми по украинским позициям ударят российская артиллерия, авиация и бронетехника, после на восток страны выдвинется десант, а в районе Одессы и Мариуполя высадится морская пехота. Со стороны Белоруссии атаку начнут небольшие силы.

Президент Украинского института политики Руслан Бортник полагает, что Киев "заигрывает" с угрозой "вторжения" России, чтобы иметь повод критиковать оппозицию.