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«Не простим»: Зеленский обратился к украинцам в годовщину майдана

Ювелина Бернст
43 минуты назад

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не простит тех, кто пытался лишить ее свободы. Соответствующее видеообращение по случаю Дня достоинства и свободы на Украине опубликовано в Telegram-канале офиса президента.

Зеленский обратился к украинцам в годовщину майдана
Фото: Администрация президента УкраиныАдминистрация президента Украины

Зеленский отметил, что его страна уже заплатила и продолжает платить большую цену за свою свободу.

«Никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не удастся», - сказал глава государства.

21 ноября на Украине отмечается День достоинства и свободы, который был установлен в 2014 году. Он является преемником государственного праздника «День свободы» и приурочен к годовщине начала «Оранжевой революции» 2004 года и «Революции достоинства» 2013—2014 годов.

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Как сказано в указе экс-президента Украины Петра Порошенко, праздник установлен с целью «сохранения и донесения до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях на Украине начала XXI века».

В мире,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,
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