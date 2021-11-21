Зеленский обратился к украинцам в годовщину майдана

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не простит тех, кто пытался лишить ее свободы. Соответствующее видеообращение по случаю Дня достоинства и свободы на Украине опубликовано в Telegram-канале офиса президента.
Зеленский отметил, что его страна уже заплатила и продолжает платить большую цену за свою свободу.
«Никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не удастся», - сказал глава государства.
21 ноября на Украине отмечается День достоинства и свободы, который был установлен в 2014 году. Он является преемником государственного праздника «День свободы» и приурочен к годовщине начала «Оранжевой революции» 2004 года и «Революции достоинства» 2013—2014 годов.
Как сказано в указе экс-президента Украины Петра Порошенко, праздник установлен с целью «сохранения и донесения до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях на Украине начала XXI века».