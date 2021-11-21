В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

«Основание разрушено»: Китай понизил отношения с Литвой

Елена Прошина
31 минуту назад

Власти Китая решили снизить уровень дипломатических отношений с Литвой, оставив на ее территории лишь поверенного в делах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное центральным телевидением Китая заявление МИД КНР.

«Основание разрушено»: Китай понизил отношения с Литвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Принимая во внимание тот факт, что политическое основание для дипломатических отношений между Китаем и Литвой на уровне послов было разрушено, правительству КНР для отстаивания своего суверенитета и норм международных отношений пришлось понизить дипломатические отношения с литовской стороной до уровня поверенных в делах», - сообщил китайский МИД.

Такая мера со стороны китайских властей вызвана открытием 18 ноября в Вильнюсе представительства Тайваня. Оно не имеет дипломатического статуса, однако вправе предоставлять консульские услуги. Собственное представительство на Тайване Литва намерена открыть в начале 2022 года.

Остров Тайвань с 1949 года не подконтролен правительству материкового Китая. КНР считает его своей территорией и воспринимает открытие представительства Тайваня в Литве как противоречащее «принципу одного Китая» и вмешательство в свои внутренние дела.

В ответ на решение китайского МИД литовское дипломатическое ведомство выразило свое сожаление и приверженность принципу «одного Китая». При этом литовская сторона указала на право сотрудничать с Тайванем, в том числе путем организации недипломатических миссий. Об том пишет «Коммерсант».

В мире,МИД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители