«Основание разрушено»: Китай понизил отношения с Литвой

Власти Китая решили снизить уровень дипломатических отношений с Литвой, оставив на ее территории лишь поверенного в делах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное центральным телевидением Китая заявление МИД КНР.

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«Принимая во внимание тот факт, что политическое основание для дипломатических отношений между Китаем и Литвой на уровне послов было разрушено, правительству КНР для отстаивания своего суверенитета и норм международных отношений пришлось понизить дипломатические отношения с литовской стороной до уровня поверенных в делах», - сообщил китайский МИД.

Такая мера со стороны китайских властей вызвана открытием 18 ноября в Вильнюсе представительства Тайваня. Оно не имеет дипломатического статуса, однако вправе предоставлять консульские услуги. Собственное представительство на Тайване Литва намерена открыть в начале 2022 года.

Остров Тайвань с 1949 года не подконтролен правительству материкового Китая. КНР считает его своей территорией и воспринимает открытие представительства Тайваня в Литве как противоречащее «принципу одного Китая» и вмешательство в свои внутренние дела.