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Польша задумалась о закрытии границы с Белоруссией

Майк Габриелян
46 минут назад

Польша рассматривает возможность закрыть границу с Белоруссией в рамках экономических санкций. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает РИА «Новости».

Польша задумалась о закрытии границы с Белоруссией
Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterMinisterstwo Obrony Narodowej/Twitter

«Мы думаем над шагами в характере все более серьезных экономически санкций, в том числе о закрытии польско-белорусской границы со стороны Польши», - сказал Моравецкий.

Пока Польша закрыла лишь один автодорожный пункт пропуска «Кузница».

В воскресенье, 21 ноября, Моравецкий нанес визит в Эстонию. В Таллине он встретился с премьер-министром Каей Калласс.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Россия якобы пытается расширить конфликт Белоруссии и Евросоюза вокруг мигрантов.

В мире,ЕС,РИА Новости,
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