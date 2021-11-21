Польша задумалась о закрытии границы с Белоруссией

Польша рассматривает возможность закрыть границу с Белоруссией в рамках экономических санкций. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает РИА «Новости».
«Мы думаем над шагами в характере все более серьезных экономически санкций, в том числе о закрытии польско-белорусской границы со стороны Польши», - сказал Моравецкий.
Пока Польша закрыла лишь один автодорожный пункт пропуска «Кузница».
В воскресенье, 21 ноября, Моравецкий нанес визит в Эстонию. В Таллине он встретился с премьер-министром Каей Калласс.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Россия якобы пытается расширить конфликт Белоруссии и Евросоюза вокруг мигрантов.