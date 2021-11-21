В США заявили о росте угрозы «вторжения» РФ на Украину из-за холодов

Разведка США утверждает, что вероятность ввода российских войск на территорию Украины во время приближающихся холодов возрастает. Об этом со ссылкой на официальные источники сообщает телеканал CBS News.

«Вторжение зависит от погодных условий, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада», - утверждает телеканал.

Канал утверждает, что в данный момент десятки тысяч российских военнослужащих сосредоточены на границе с Украиной. В публикации говорится, что в отличии от аналогичного сосредоточения российских войск на границе с Украиной минувшей весной, речь идет уже не просто о желании России продемонстрировать военную силу. Утверждается, что американские разведчики считают нынешнее сосредоточение войск возможной подготовкой к фактическому вторжению в регион Донбасса.

Напомним, что украинские власти и ряд западных государств в последние недели регулярно высказывают озабоченность усилением «агрессивных действий» России вблизи границы с Украиной. Российская сторона последовательно опровергает эти заявления.