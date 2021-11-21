США связали нападение России на Украину с похолоданием

Разведка США предупредила европейских союзников о возможности "вторжения России" на территорию Украину и связала это с погодными условиями. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников.

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"Вторжение зависит от погодных условий, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада", - сказал источник телеканала.

Он добавил, что вероятность вторжения возрастает по мере того, как погода становится холоднее. Ранее сообщалось, что США убеждают союзников в Европе подготовить меры по сдерживанию России от "нападения" на Украину. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских и европейских чиновников. Как пишет издание, сотрудники американских спецслужб уверяют своих партнеров в том, что Россия может напасть на Украину в скором времени.