В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Президент Болгарии дважды назвал Крым российским

Елена Прошина
28 минут назад

Президент Болгарии Румен Радев дважды назвал полуостров Крым территорией России. Он также оценил возможность вражды между Софией и Москвой. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Mediapool.

Президент Болгарии дважды назвал Крым российским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, сперва президент Болгарии заявил о принадлежности Крыма на предвыборных дебатах со своим главным оппонентом Анастасом Герджиковым в эфире национального телевидения и радио. Радев отметил, что для развития дружеских отношений между странами важен диалог. Во внешней политике необходим прагматизм, а введение новых санкций против Москвы из-за Крыма не дает никаких положительных результатов. На уточняющий вопрос о принадлежности полуострова Радев ответил, что сейчас «Крым русский».

«Россия не может быть моделью нашего развития, но Россия не может быть нашим врагом. В памяти наших граждан она освободительница нашего народа», — заявил президент Болгарии.

При этом Радев подчеркнул, что присоединение Крыма к России — аннексия и нарушение международного права.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины возмутились словами болгарского лидера. Украинская сторона вызвала посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева и потребовала опровергнуть слова о принадлежности Крыма. В ведомстве отметили, что подобные заявления наносят удар дружеским отношениям Украины и Болгарии.

В мире,Румен Радев,МИД,газета "Известия",
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители