Президент Болгарии дважды назвал Крым российским

Президент Болгарии Румен Радев дважды назвал полуостров Крым территорией России. Он также оценил возможность вражды между Софией и Москвой. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Mediapool.

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По информации издания, сперва президент Болгарии заявил о принадлежности Крыма на предвыборных дебатах со своим главным оппонентом Анастасом Герджиковым в эфире национального телевидения и радио. Радев отметил, что для развития дружеских отношений между странами важен диалог. Во внешней политике необходим прагматизм, а введение новых санкций против Москвы из-за Крыма не дает никаких положительных результатов. На уточняющий вопрос о принадлежности полуострова Радев ответил, что сейчас «Крым русский».

«Россия не может быть моделью нашего развития, но Россия не может быть нашим врагом. В памяти наших граждан она освободительница нашего народа», — заявил президент Болгарии.

При этом Радев подчеркнул, что присоединение Крыма к России — аннексия и нарушение международного права.