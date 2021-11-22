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Во Франции заявили о «молниеносной» волне коронавируса

Lenta.ruиещё 6
32 минуты назад

Пятая волна коронавируса во Франции распространяется «молниеносными темпами», заявил представитель правительства Габриэль Атталь, передает Le Figaro.

По его словам, сейчас недельный прирост числа заразившихся COVID-19 сейчас составляет почти 80 процентов, а число заболевших на 100 тысячи населения выросло со 100 до 164 менее, чем за семь дней.

В таком случае власти вынуждены ужесточить контроль за использованием сертификатов, свидетельствующих о перенесенной болезни или о вакцинации, предупредил Атталь.

Ранее директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге предрек гибель полумиллиона человек в Европе из-за COVID-19. По его словам, около 500 тысяч человек могут умереть зимой, если страны не ужесточат ограничения. По его словам, очередная волна COVID-19 в Европе наблюдается из-за приближения холодов, низких показателей вакцинации в ряде стран и появления более заразных штаммов.

19 ноября в США опубликовали исследование, в котором раскрыли самый ранний случай заражения коронавирусом. Доклад называет первым пациентом продавщицу на рыбном рынке в Ухане, Китай. Глава департамента экологии и эволюционной биологии университета Аризоны, доктор Майкл Уоробей заявил, что она заразилась 11 декабря 2019 года.

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