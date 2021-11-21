В ВОЗ предрекли гибель 500 тыс. европейцев из-за COVID

"COVID-19 снова стал основной причиной смертности в нашем регионе", - подчеркнул он, добавив при этом, что обязательную вакцинацию для борьбы с пандемией следует рассматривать лишь как крайнюю меру. В то же время Клюге указал, что "было бы очень своевременно" начать "законодательную и общественную дискуссию" по этому вопросу. "Перед тем как прибегать к обязательной вакцинации, нужно посмотреть на другие инструменты, например, на ковид-пропуска, которые вовсе не ограничивают свободу, а наоборот, помогают ее сохранить", - заявил он.