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Украина собралась возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии

Деловая газета "Взгляд"
15 минут назад

В воскресенье украинские энергопоставщики планируют возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии, следует из данных Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Украина возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как следует из опубликованной в субботу информации ENTSO-E, поставки мощностью 415 МВт·ч будут осуществляться непрерывно в течение 23 часов в воскресенье, передает ТАСС.

Украинскому электричеству предрекли подорожание

Напомним, Минэнерго Белоруссии сообщило об остановке с 18 ноября поставок электроэнергии на Украину, отметив, что возможность возобновления будет рассматриваться «с учетом технических возможностей». Перед этим мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможных веерных отключениях электричества.

В мире,Виталий Кличко,Минэнерго,ИТАР-ТАСС,
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