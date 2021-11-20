Известный журналист погиб при взрыве в столице Сомали

В столице Сомали Могадишо в субботу, 20 ноября, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Фото: Feisal Omar / Reuters Feisal Omar / Reuters

Уточняется, что инцидент произошел в центральной части города вблизи президентского дворца. По данным Garowe online, при взрыве погиб известный сомалийский журналист Абдиазиз Афкира, возглавлявший государственную радиостанцию «Радио Могадишо».

По другим данным, ранения получили несколько человек, в том числе глава государственного телеканала, в чьей машине и было установлено взрывное устройство.