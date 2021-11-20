В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Известный журналист погиб при взрыве в столице Сомали

Lenta.ru
1 час назад

В столице Сомали Могадишо в субботу, 20 ноября, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Известный журналист погиб при взрыве в столице Сомали
Фото: Feisal Omar / ReutersFeisal Omar / Reuters

Уточняется, что инцидент произошел в центральной части города вблизи президентского дворца. По данным Garowe online, при взрыве погиб известный сомалийский журналист Абдиазиз Афкира, возглавлявший государственную радиостанцию «Радио Могадишо».

По другим данным, ранения получили несколько человек, в том числе глава государственного телеканала, в чьей машине и было установлено взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что в Волгограде при взрыве в частном доме погиб бывший помощник министра финансов Михаил Коробкин. По предварительной информации, мужчина пытался распилить некий предмет, который в итоге взорвался. Известно, что Коробкин был коллекционером оружия, в его доме были найдены патроны для оружия времен Великой Отечественной войны и порох.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители