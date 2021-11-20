В Британии за сутки выявили почти 41 тысячу случаев коронавируса

В Великобритании за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 40 941 человека, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 9 806 034.

За прошедшие 24 часа в стране от COVID-19 скончались 150 человек, в результате чего общее число умерших от этого заболевания в Соединённом Королевстве составило 143 866.