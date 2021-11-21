МИД Украины ответил на слова президента Болгарии о Крыме

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на слова президента Болгарии Румена Радева, который назвал Крым частью России. Он высказал мнение на своей странице в Twitter.

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По словам Кулебы, Радев заявлением о российском полуострове нанес удар по дружеским отношениям Украины и Болгарии.

«Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми изречениями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде», — высказался министр.

18 ноября Радев, баллотирующийся на второй президентский срок, назвал Крым частью России в предвыборных дебатах со своим главным оппонентом Анастасом Герджиковым.

Позже МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева и потребовал опровергнуть слова президента. Однако Радев ответил Киеву, что Крым на данный момент является российским, таковы политические реалии, и этот вопрос ясен.