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Министр обороны Украины Резников считает, что Путин «играет с Западом в шахматы»

RT на русском
50 минут назад

Президент России Владимир Путин «играет с Западом в шахматы», перемещая вооружённые силы в пределах российских границ, считает министр обороны Украины Алексей Резников. Такое мнение он выразил в интервью The Washington Post.

Министр обороны Украины: Путин «играет с Западом в шахматы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Резников был назначен министром обороны Украины 4 ноября, до этого он занимал пост вице-премьера. Перед этим министр обороны Андрей Таран подал заявление об отставке.

«Он испытывает единство Европейского союза, он испытывает единство союзников по НАТО, он испытывает наше общество украинцев, он испытывает Польшу, страны Балтии», — сказал украинский министр во время визита в Вашингтон, где Резников встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и попросил у Вашингтона дополнительной военной помощи.

Как пишет газета, Резников не стал уточнять, что именно он попросил у Пентагона.

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19 ноября Ллойд Остин и Алексей Резников провели переговоры.

Владимир Путин, комментируя предположения о якобы подготовке российской стороны к вторжению на Украину, заявил, что не слышал об «этих алармистских заявлениях».

В мире,Ллойд Остин,Алексей Резников,Владимир Путин,НАТО,Пентагон,ЕС,Washington Post,Wall Street Journal,
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