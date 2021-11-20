Названы три потенциальных очага войны в Европе

Европейцев беспокоят три региональные «пороховые бочки», где может начаться большая война. Об этом со ссылкой на издание Ouest-France пишет РИА «Новости».

Фото: US Army Europe/Spc. Ryan Lucas US Army Europe/Spc. Ryan Lucas

В публикации указывается, что последние события на границе Польши и Белоруссии посеяли в Европе опасения по поводу вероятного вооруженного конфликта на континенте. Ситуация в регионе накаляется из-за скопления тысяч беженцев из Иракского Курдистана в этом месте. Чтобы не пустить их в Евросоюз, Польша стянула к своей восточной границе около 15 000 солдат.

В ходе столкновений силовиков с мигрантами вероятен инцидент с участием польских, литовских, латышских или белорусских силовиков, который может спровоцировать вооруженный конфликт.

Следующей горячей точкой, способной запустить вооруженный конфликт в Европе, издание считает российско-украинскую границу. В случае обострения обстановки в Донбассе Россия может выступить на стороне ДНР и ЛНР в их противостоянии с Киевом. Результатом может стать созданная российской армией буферная зона на территории Украины до Одессы и Транснистрии.