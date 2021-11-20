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Завтра война: Названы три «пороховых бочки» Европы

Елена Прошина
1 час назад

Европейцев беспокоят три региональные «пороховые бочки», где может начаться большая война. Об этом со ссылкой на издание Ouest-France пишет РИА «Новости».

Названы три потенциальных очага войны в Европе
Фото: US Army Europe/Spc. Ryan LucasUS Army Europe/Spc. Ryan Lucas

В публикации указывается, что последние события на границе Польши и Белоруссии посеяли в Европе опасения по поводу вероятного вооруженного конфликта на континенте. Ситуация в регионе накаляется из-за скопления тысяч беженцев из Иракского Курдистана в этом месте. Чтобы не пустить их в Евросоюз, Польша стянула к своей восточной границе около 15 000 солдат.

В ходе столкновений силовиков с мигрантами вероятен инцидент с участием польских, литовских, латышских или белорусских силовиков, который может спровоцировать вооруженный конфликт.

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Следующей горячей точкой, способной запустить вооруженный конфликт в Европе, издание считает российско-украинскую границу. В случае обострения обстановки в Донбассе Россия может выступить на стороне ДНР и ЛНР в их противостоянии с Киевом. Результатом может стать созданная российской армией буферная зона на территории Украины до Одессы и Транснистрии.

Третьим потенциальным источником масштабного вооруженного конфликта в ЕС издание считает напряженность, сохраняющуюся между Боснией и Герцеговиной и Республикой Сербской. Это противостояние тлеет со времен войны в Югославии в конце прошлого столетия.

В мире,ЕС,РИА Новости,
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