В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

СМИ назвали три «пороховые бочки» Европы, где может вспыхнуть большая война

Свободная пресса
54 минуты назад

Обозреватель французского издания Ouest-France Фабьен Казенав назвал регионы Европы, в которых может начаться большая война.

Названы три «пороховые бочки» Европы, где может вспыхнуть большая война
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в последние недели в ЕС выросли опасения того, что на пороге Старого Света вспыхнет вооруженный конфликт, передаёт РИА Новости.

«Ситуация в регионе накаляется из-за скопления тысяч беженцев из Иракского Курдистана на границе Польши и Белоруссии. Варшава не пускает переселенцев с Ближнего Востока на территорию ЕС, развернув на восточных рубежах Евросоюза 15 тыс. военных», — подчеркнул Казенав.

При этом, как предположил обозреватель, обе стороны обвиняют друг друга в миграционном кризисе, а радикализация участников противостояния может стать детонацией к инциденту, которая перерастёт в большую войну.

На Украине предупредили Кремль о Третьей мировой войне

Ещё одной точкой сильного напряжения на карте Европы Казенав назвал границу между РФ и Украиной.

«В случае войны в Донбассе Москва заступиться за ДНР и ЛНР. И при катастрофичном для Киева сценарии создаст буферную зону не только для защиты Донецка и Луганска, но и для безопасности Крыма: она протянется до Одессы и Транснистрии», – говорится в статье.

Кроме того, опасения французского обозревателя вызывает ситуация в Боснии и Герцеговине (БиГ).

«В 1995 году кровопролитию положили конец Дейтонские соглашения, разделившие государство на Федерацию БиГ и Республику Сербскую. Однако эту хрупкую конструкцию могут нарушить националистические настроения разных частей страны», – резюмировал Казенав.

Ранее бывший президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Пётр Порошенко, находящийся сейчас в Канаде на Международном форуме безопасности, заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине, а также призвал западных союзников предоставить Киеву больше вооружения.

В мире,Петр Порошенко,НАТО,ЕС,РИА Новости,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители