Названы три «пороховые бочки» Европы, где может вспыхнуть большая война

Обозреватель французского издания Ouest-France Фабьен Казенав назвал регионы Европы, в которых может начаться большая война.

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По его словам, в последние недели в ЕС выросли опасения того, что на пороге Старого Света вспыхнет вооруженный конфликт, передаёт РИА Новости.

«Ситуация в регионе накаляется из-за скопления тысяч беженцев из Иракского Курдистана на границе Польши и Белоруссии. Варшава не пускает переселенцев с Ближнего Востока на территорию ЕС, развернув на восточных рубежах Евросоюза 15 тыс. военных», — подчеркнул Казенав.

При этом, как предположил обозреватель, обе стороны обвиняют друг друга в миграционном кризисе, а радикализация участников противостояния может стать детонацией к инциденту, которая перерастёт в большую войну.

Ещё одной точкой сильного напряжения на карте Европы Казенав назвал границу между РФ и Украиной.

«В случае войны в Донбассе Москва заступиться за ДНР и ЛНР. И при катастрофичном для Киева сценарии создаст буферную зону не только для защиты Донецка и Луганска, но и для безопасности Крыма: она протянется до Одессы и Транснистрии», – говорится в статье.

Кроме того, опасения французского обозревателя вызывает ситуация в Боснии и Герцеговине (БиГ).

«В 1995 году кровопролитию положили конец Дейтонские соглашения, разделившие государство на Федерацию БиГ и Республику Сербскую. Однако эту хрупкую конструкцию могут нарушить националистические настроения разных частей страны», – резюмировал Казенав.