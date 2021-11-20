Эстония начала возводить заграждения на границе с Россией

Эстонские военные, пограничники и полицейские начали строительство временных заграждений на границе с Россией. Таким образом Таллин надеется пресечь потоки нелегальных мигрантов, сообщает ТАСС.

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«Миграционное давление на Эстонию не увеличилось, но, если оно изменится, быстрая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной миграции», - заявил представитель департамента по охране границы Эгерт Беличев.

По его словам, возведение заграждений покажет, какие людские ресурсы, и какая материально-техническая база будет необходима в дальнейшем.

Работы начались в Нарве, в русле реки Куйвайыги, а также в деревне Меремяэ и на реке Пиуза. Таллин планирует оборудовать рубежи 130 километрами заградительной проволоки.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтикой резко обострился 8 ноября.

Ранее Таллин объявил внезапные мобилизационные учения резервистов Сил обороны «Шип-2021» (Okas 2021). В связи с событиями на границе Белоруссии и ЕС призвали около 1 700 человек. По внезапной тревоге был сформирован 17-й саперный батальон. Колонны автомашин с саперами и техниками двинулись по направлению к границе России.