Эстония начала возводить заграждения на границе с Россией

Эстонские военные, пограничники и полицейские начали строительство временных заграждений на границе с Россией. Таким образом Таллин надеется пресечь потоки нелегальных мигрантов, сообщает ТАСС.
«Миграционное давление на Эстонию не увеличилось, но, если оно изменится, быстрая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной миграции», - заявил представитель департамента по охране границы Эгерт Беличев.
По его словам, возведение заграждений покажет, какие людские ресурсы, и какая материально-техническая база будет необходима в дальнейшем.
Работы начались в Нарве, в русле реки Куйвайыги, а также в деревне Меремяэ и на реке Пиуза. Таллин планирует оборудовать рубежи 130 километрами заградительной проволоки.
Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтикой резко обострился 8 ноября.
Ранее Таллин объявил внезапные мобилизационные учения резервистов Сил обороны «Шип-2021» (Okas 2021). В связи с событиями на границе Белоруссии и ЕС призвали около 1 700 человек. По внезапной тревоге был сформирован 17-й саперный батальон. Колонны автомашин с саперами и техниками двинулись по направлению к границе России.
Главной их задачей станет возведение временных заграждений на границе с Россией протяженностью 40 километров на участках, где вероятность незаконного ее пересечения наиболее вероятна.