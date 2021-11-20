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Аварийную посадку индийского Ми-17 сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Транспортный вертолет Ми-17 Военно-воздушных сил (ВВС) Индии совершил аварийную посадку в округе Анджав, штат Аруначал-Прадеш. Запись инцидента опубликовал портал EastMojo.

Вертолет на записи совершил аварийную посадку в горном районе Индии. После жесткого приземления Ми-17 завалился на правый борт. Это привело к повреждению лопастей несущего винта. Отмечается, что на борту находились пять человек, которые получили незначительные травмы.

Многоцелевой вертолет Ми-17 является экспортной модификацией российского Ми-8МТ. Ранее аналитики компании Defence IQ составили список самых популярных вертолетов. Машины семейства Ми-8 и Ми-17 заняли второе место рейтинга.

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