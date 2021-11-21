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Протестующие в Киеве выдвинули Зеленскому ультиматум

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Протестующие на Майдане в Киеве выдвинули президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум с требованием в течение десяти дней уволить главу его администрации Андрея Ермака. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Юлия Витязева.

Протестующие в Киеве выдвинули Зеленскому ультиматум
Фото: CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /

В случае, если Ермак не будет уволен в указанные сроки, то протестующие грозятся устроить 1 декабря масштабный протест.

Как уточнила Витязева, причиной протестных акций стали события 2020 года, когда в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба сообщал, что операция по их задержанию украинской стороной была перенесена по указанию Зеленского и была передана спецслужбам именно Ермаком.

Возле офиса президента Украины произошли столкновения митингующих с силовиками

Ранее сообщалось, что неизвестные националисты зажгли на Майдане в центре Киева файеры и вывесили баннер с изображением президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака. На баннере написано: «Их ложь унижает, защитим наше достоинство».

В мире,Василий Бурба,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,
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